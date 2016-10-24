ЗМІ назвали всі ймовірні версії знищення "Мотороли" (відео)

Хто, чому й навіщо це зробив. Від версій, що це справа рук українських диверсантів до чіткого кремлівського плану зачищення території від неконтрольованих і небажаних свідків.

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ТСН знайшла чимало версій вбивства російського найманця.

Так, у сюжеті йдеться, що Павлов - громадянин Росії, йому було 33 роки. За одними даними, народився у місті Ухта, за іншими - у Сосногорську (Комі, автомномна республіка РФ).

Наразі розглядається кілька версій ліквідації Павлова:

1. Ватажок "ДНР" Захарченко звинуватив українців і пригрозив "війною". У самопроголошених республіках знищення терориста закидали "українській ДРГ".

2. Згодом у день ліквідації "Мотороли" у пропагандистських росЗМІ з'явилося відео організації "Мізантропік дивізіон", члени якої зізнаються нібито у його знищенні. Проте цій версії ніхто не повірив.

3. Політолог Кирило Сазонов розповів, що причина ліквідації - зачистка на території самопроголошених республік.

Цю версію підтвердили й волонтери InformNapalm, які оприлюднили листування "Мотороли" з дружиною.