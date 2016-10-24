Внаслідок обстрілів на Донбасі за минулу добу поранено сімох українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців немає, сім воїнів отримали поранення внаслідок обстрілів", - сказав Лисенко.

Також він зазначив, що підтверджені втрати противника становлять шість загиблих та шість поранених окупантів.

Як повідомлялося, за минулу добу російсько-окупаційні війська 35 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.