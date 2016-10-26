Незаконні заробітки війни: хто грішить контрабандою на Донбасі

Торгують через лінію розмежування геть усім: від продуктів харчування до вугілля та золота, йдеться в сюжеті ТСН.

У боротьбі з незаконним обігом товарів, який може сягати мільярдів гривень, вже є не одна жертва.

Родіон Шовкошитний був одним з перших волонтерів, що утворили так звані мобільні групи в зоні АТО для протидії контрабанді. Спочатку справи йшли непогано.

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"Одна тільки група десь за перші два місяці 2016 року зловила товарів приблизно на суму 8 мільйонів гривень", - каже волонтер. Група Родіона працювала переважно на Донеччині. Він впевнений, що без доброї волі військових контрабанда була б неможливою. "Хто б не провозив, хто б не планував схему провезення контрабанди – завжди він проходить наш нуль. На нулі у нас стоять тільки Збройні сили України. Якщо та чи інша бригада, той чи інший батальйон, рота, взвод принципово проти таких моментів, то там ніхто не буде їздити", - упевнений Шовкошитний.

Поділяє таку позицію і колишній очильник Луганщини Георгій Тука. "Хто що охороняє – той те і має. Робити вигляд, що наші військові в цьому не задіяні – це наївно та нерозумно", - впевнений урядовець. Тука згадує, що у нього на Луганщині одним із найбільших контрабандних потоків була ділянка біля Станиці Луганської, Щастя та Золотого, яку довгий час утримувала одна з механізованих бригад. Екс-губернатор розповідає, що коли туди зайшла нова бригада – до них одразу пішли місцеві ходоки з метою налагодити контакти, але отримали відмову. "Вони погрози отримали на свою адресу, і потім, якщо я не помиляюся, був перший за досить тривалий період часу обстріл з крупнокаліберної зброї, обстріл Щастя", - розповів екс-керівник області.

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Одним із фігурантів контрабандних схем, як пишуть деякі ЗМІ, є колишній очільник роти "Харків-2", а нині заступник головного управління поліції Харківщини Микола Черьомухін. Йому закидають сприянню контрабанді паливом на Приазов'ї разом із покійним терористом Євгеном Жилінім. "По інформації, котра була відносно Жиліна в Україні, звісно, я знав, що він займався різноманітними економічними оборудками. Але що і з ким – цього я не знав", - твердить сам правоохоронець.

Нині волонтерів від моніторингу контрабанди фактично відсторонили. Закон про тимчасовий порядок щодо переміщення осіб та транспортних засобів звузив можливості адекватно реагувати на зловживання, нарікають самі волонтери. Тука ж додає, що контрабанду перемогти можна, але на це потрібна воля згори. "Я не сумніваюся ні секунди, що всі ці струмочки в кінцевому підсумку зводяться у нас тут у Києві", - зізнається він.