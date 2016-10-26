За минулу добу бойовики 34 рази обстріляли позиції ЗСУ, "найгарячіше" було під Маріуполем

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

На Маріупольському напрямку відбулось 24 випадки порушення режиму припинення вогню. Кулемети великого калібру, гранатомети, стрілецьку зброю бойовики задіяли в районах Старогнатівки, Лебединського та Павлопіля, а у Водяному, Красногорівці, Гнутовому і Тарамчуку обстріли тривали з мінометів калібру 82мм. По укріпленнях Збройних Сил України в Широкіному противник вів вогонь з мінометів калібру 120мм, а в Мар’їнці окрім мінометів, було задіяно ворожих снайперів, кулемети, гранатомети, стрілецьку зброю.

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На Луганському напрямку зафіксовано 5 провокацій проти сил АТО. В напрямку Станиці Луганської та Новоолександрівки окупанти відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а по позиціях поблизу Богуславського – зі ствольної артилерії калібру 122мм.

На Донецькому напрямку обстріли продовжуються в Авдіївці. За вказаний період російсько-окупаційні війська проти захисників України 5 разів використовували різну зброю, зокрема міномети обох калібрів, гранатомети різних систем та кулемети.