Спостерігачі СММ ОБСЄ потрапили під обстріл на Донбасі

Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ від 28 жовтня, передає DT.ua.

"Приблизно о 17:00, коли колона із трьох автомобілів СММ під'їжджала до нульового блокпоста Збройних сил України, щоб потім в'їхати до непідконтрольних урядові районів, спостерігачі Місії, які їхали в останньому автомобілі колони, приблизно за 100 м від блокпоста відчули і почули глухий удар. Вони подумали, що пробили шину", - сказано в звіті.

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У звіті додається, що спостерігачі повернулися на свою базу в підконтрольному "ДНР" Донецьку, оглянули автомобіль і виявили отвір від кулі калібру 7,62-мм, яка влучила у блок двигуна.

За оцінками СММ, куля була випущена з північного напрямку з позиції, розташованої нижче рівня автомобіля СММ, який під час пострілу був на височині.

В ОБСЄ зазначили, що ніхто з членів Місії не постраждав.