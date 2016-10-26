У "ДНР" заявили про затримання українки (відео)
У "Донецькій народній республіці" заявили про затримання громадянки України Лілії Коц, 1988 року народження.
Як повідомив один із сайтів бойовиків, її нібито підозрюють "у підготовці викрадення" одного з терористів.
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Бойовики стверджують, що Коц "була активною учасницею" ДУК "Правий сектор" і "ОУН".
"Коц за завданням організації "ОУН" з метою знайомства ініціювала в соціальній мережі листування з військовослужбовцем "ДНР". У ході спілкування вона, висловлюючи особисту симпатію і увійшовши в довіру "бійця "республіки", домовилася про особисту зустріч з метою його викрадення та вивезення на територію України", - йдеться у повідомленні терористів.
Раніше Геращенко повідомляла, що бойовики на окупованих територіях затримали українця, який поїхав на похорон батьків.