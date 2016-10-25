В Atlantic Council на прикладі новин про "Моторолу" пояснили, як ЗМІ мимоволі допомагають РФ завуалювати її війну
Заголовки багатьох видань після ліквідації "Мотороли" говорили про смерть "лідера проросійських сепаратистів", створюючи враження, нібито він був лояльним до Росії місцевим мешканцем, який захищав свої права зі зброєю в руках.
Про це в статті для Atlantic Council пише Пітер Дікінсон, передає DT.UA.
"Насправді ж Павлов був більше ніж просто "проросійським". Він взагалі був росіянином. І йдеться не про чіпляння до слів, це суть всього конфлікту. Павлов був одним із десятків тисяч громадян Росії, які приїхали в сусідню Україні для того, щоб розв'язати війну", - пише оглядач.
Він зауважує, що Москва насправді відправила на cхід України змішані сили, які складаються з регулярних військових без розпізнавальних знаків, російських націоналістів, загонів російських військових ветеранів і звичайних злочинців, які змішалися із завербованими місцевими мешканцями. Всі вони разом і складають "гібридні" російські окупаційні війська, чисельність яких перевищує особовий склад армій деяких європейських країн.
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"Називати таких людей "проросійськими" - це очевидний абсурд, але така практика продовжується. З усіх раціональних точок зору національність Павлова повинна бути в центрі висвітлення в міжнародних ЗМІ. Натомість вона ледве згадується дрібним шрифтом", - йдеться в статті.
На думку Дікінсона, реакція преси на смерть Павлова вказує на велику проблему, з якою міжнародні репортери зіштовхуються, коли повідомляють про події в Україні.
З моменту анексії Криму в 2014 році кореспонденти і редактори ніяк не можуть підібрати правильні терміни, щоб описати конфлікт і правильно назвати різні бойові групи. І ці труднощі, на думку автора, не випадкові.
Російська гібридна тактика ведення війни націлена створити саме такий вид неоднозначності, щоб паралізувати міжнародну думку і запобігти ефективній відповіді.
Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР".
Незабаром у "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".