В Atlantic Council на прикладі новин про "Моторолу" пояснили, як ЗМІ мимоволі допомагають РФ завуалювати її війну

Про це в статті для Atlantic Council пише Пітер Дікінсон, передає DT.UA.

"Насправді ж Павлов був більше ніж просто "проросійським". Він взагалі був росіянином. І йдеться не про чіпляння до слів, це суть всього конфлікту. Павлов був одним із десятків тисяч громадян Росії, які приїхали в сусідню Україні для того, щоб розв'язати війну", - пише оглядач.

Він зауважує, що Москва насправді відправила на cхід України змішані сили, які складаються з регулярних військових без розпізнавальних знаків, російських націоналістів, загонів російських військових ветеранів і звичайних злочинців, які змішалися із завербованими місцевими мешканцями. Всі вони разом і складають "гібридні" російські окупаційні війська, чисельність яких перевищує особовий склад армій деяких європейських країн.

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"Називати таких людей "проросійськими" - це очевидний абсурд, але така практика продовжується. З усіх раціональних точок зору національність Павлова повинна бути в центрі висвітлення в міжнародних ЗМІ. Натомість вона ледве згадується дрібним шрифтом", - йдеться в статті.

На думку Дікінсона, реакція преси на смерть Павлова вказує на велику проблему, з якою міжнародні репортери зіштовхуються, коли повідомляють про події в Україні.

З моменту анексії Криму в 2014 році кореспонденти і редактори ніяк не можуть підібрати правильні терміни, щоб описати конфлікт і правильно назвати різні бойові групи. І ці труднощі, на думку автора, не випадкові.

Російська гібридна тактика ведення війни націлена створити саме такий вид неоднозначності, щоб паралізувати міжнародну думку і запобігти ефективній відповіді.

Нагадаємо, одного з ватажків бойовиків "ДНР" Арсена Павлова, відомого як "Моторола", ліквідували ввечері 16 жовтня. Раніше ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія Павлова ("Моторолу") Київ "оголосив війну "ДНР".

Незабаром у "ДНР" заявили, що їм відомо, хто замовив вбивство терориста "Мотороли".