Екс-ватажок "ЛНР" Болотов створює новий сепаратистський рух - ІС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За його словами, головною метою цієї структури декларується об'єднання сил "республік Донбасу" з колабораціоністськими рухами Харківської, Миколаївської, Одеської, Херсонської областей у боротьбі за повне відділення від України.

Читайте такожВ ІС розповіли, як Захарченко використовує ліквідацію "Мотороли" для усунення небажаних елементів "ДНР"

"Програмою руху передбачений "вихід" "ЛНР" з територіальних кордонів Луганської області та відродження проекту "Новоросія" (від'єднання областей півдня і сходу України і створення єдиної "держави" з подальшим входженням до складу РФ)", - йдеться в повідомленні Тимчука.