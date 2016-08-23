Учасник розмов з радником Путіна про Крим і "Новоросію" вважає записи ГПУ "компіляцією й підтасовуванням" (аудіо)

Про це він заявив в інтерв'ю радіостанції BFM.

"У мене було багато розмов із Сергієм Глазьєвим і продовжує бути. Що стосується конкретних епізодів, які насмикані прокуратурою України, я думаю, з того прослуховування, яке їм надали американські друзі в обмін на викриття Пола Манафорта й інші неприємності, яких сьогодні Україна намагається завдати Дональду Трампу, який бере участь у виборчій кампанії, я можу сказати, що це компіляція й підтасовування", - вважає Затулін.

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Він стверджує, що "одні його слова підставлені до інших". Але водночас Затулін не став заперечувати, що такі переговори були в 2014 році.

"Ми із Сергієм Глазьєвим і деякими іншими людьми заснували в той час фонд "Ми всі — Беркут", щоб допомогти людям, які боролися з переворотом і проти перевороту в Україні. Я зовсім цього не соромлюся і не збираюся щодо цього перед кимось виправдовуватися. Йшлося про підтримку людей, які виступають проти перевороту, це так", - заявив учасник розмов з Глазьєвим.

Раніше Генпрокуратура України оприлюднила докази причетності представників влади Російської Федерації до посягання на територіальну цілісність України та розв'язування агресивної війни проти України. Судячи з відео, опублікованому на YouTube-каналі Генпрокуратури, ключовий виконавець у організації злочинів - радник Путіна Сергій Глазьєв.

Незабаром представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що радник президента РФ Володимира Путіна Сергій Глазьєв займався економічною частиною проекту "Новоросія".