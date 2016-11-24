Місія ОБСЄ назвала 5 гарячих точок на Донбасі, де погіршилася ситуація з безпекою

Про це йдеться у тижневому звіті місії станом на 23 листопада, опублікованому сьогодні на сайті ОБСЄ.

"Упродовж двох останніх тижнів ситуація з безпекою вздовж лінії зіткнення на сході України суттєво погіршилася", - заявили у місії.

"Випадки бойової активності були зосереджені у п’ятьох основних гарячих точках, а саме: у районі Авдіївки, Ясинуватої, Донецького аеропорту; у районі Новозванівки, Калинового, Веселогорівки, Троїцького; на південний схід і схід від Світлодарська; у східній та північно-східній частинах Маріуполя, а також на західній околиці Горлівки", - поінформували спостерігачі.

Разом з тим, за їхніми даними, заборонене Мінськими домовленостями озброєння продовжує використовуватися у великих кількостях. Зокрема, місія відзначила різке збільшення кількості випадків застосування танків, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

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"Сторони продовжують наражати на небезпеку мирних жителів, обстрілюючи населені пункти, а також райони поблизу дорожніх коридорів. Розміщення озброєння і техніки біля об’єктів житлової нерухомості та цивільної інфраструктури також становить загрозу життю мирного населення", - йдеться у звіті.

Також у місії нагадали, що у зв’язку з нещодавнім різким посиленням інтенсивності бойових дій на сході України голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан закликав сторони проявити максимальну стриманість і забезпечити повне та стійке припинення вогню.