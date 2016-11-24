В ОБСЄ розповіли про погіршення ситуації на Донбасі: нарахували майже півтисячі вибухів

Про це йдеться у звіті місії, розміщеному на сайті організації, на основі інформації станом на вечір 22 листопада.

"СММ констатувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій та Луганській областях, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом. У Донецькій області більшість випадків порушення режиму припинення вогню сталася в районах Авдіївки й Ясинуватої, а також в районах на північний схід і схід від Маріуполя", - сказано у звіті.

Зокрема, у Донецькій області було зафіксовано понад 460 вибухів (за попередній звітній період - 118 вибухів). Майже 220 вибухів зафіксовано в районах на північний схід і схід від Маріуполя і понад 100 — в районі Авдіївки–Ясинуватої–Донецького аеропорту.

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У Луганській області місія зафіксувала 27 вибухів. У минулий звітний період було зафіксовано тільки один вибух. "На місці розміщення відведеного важкого озброєння «ДНР» озброєний чоловік дозволив спостерігачам оглянути озброєння лише з відстані 15 м. Члени патруля місії зафіксували шість самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), але не змогли записати їхні індивідуальні заводські номери. Озброєний чоловік не пропустив спостерігачів до ще одного місця розміщення відведеного важкого озброєння «ДНР», - заявили спостерігачі.

Вони також поінформували, що продовжили здійснювати моніторинг процесу розведення сил і засобів у районах населених пунктів Станиця Луганська, Золоте та Петрівське. Разом з тим на всіх трьох ділянках вони зіткнулися з обмеженням свободи пересування.

Також повідомляється, що патрулі СММ зіткнулися з 7 випадками обмеження свободи пересування (три в підконтрольних урядові України районах і чотири - у районах, що не контролюються урядом).

"У Марї'нці спостерігачі бачили, як учні та співробітники школи залишали кабінети та прямували до укриття після того, як вони почули вибухи. Під час спостереження в школі члени патруля Місії також чули вибухи в безпосередній близькості від території школи", - заявили спостерігачі.