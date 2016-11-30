Турчинов назвав стратегічну мету росіян на Донбасі, спрогнозував загострення під Новий рік

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО України, Турчинов заявив, що в останні півтора-два місяці на Маріупольському напрямку спостерігається найбільша активність противника за кількістю обстрілів та за спробами проникнення розвідувально-диверсійних груп, яку можна порівняти за напруженістю із ситуацією в районі промзони Авдіївки.

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"Тому ми не можемо виключати, що в грудні-січні, до інавгурації нового президента Америки, росіяни все ж таки спробують суттєво загострити ситуацію, здійснивши локальні наступальні операції. При цьому найбільш небезпечним напрямком залишається Маріупольський", - сказав він.

Турчинов пояснив, що "Маріуполь з його портом і заводами для них - стратегічна мета", оскільки "деформована економічна модель окупованого Донбасу не може самостійно функціонувати без фінансових дотацій РФ". "І для росіян, у яких зараз серйозні економічні проблеми, ці дотації стають важкою ношею. Для компенсації втрат їм потрібні нові об'єкти пограбування, якась подоба працюючої економічної моделі", - сказав секретар РНБО.