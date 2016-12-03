Журналіст показав, як окуповану Горлівку "видають" за РФ (фото, відео)

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, додавши фото й відео.

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"Надіслали з Горлівки фото чека, отриманого в одному з терміналів міста. Незважаючи на те, що саме устаткування розташоване в одному із супермаркетів "Амстор" Горлівки, на чеку стоїть, що оплата була проведена в місті Курську по вулиці Дубовий Гай", - йдеться у повідомленні.

На його думку, термінали перепрошито, щоб приховати факт їхньої роботи в самопроголошеній "ДНР."

"До речі, беруть немалу комісію - 14%", - розповів журналіст.