Доба в АТО: 45 порушень "тиші", під обстріл потрапив пункт пропуску "Мар'їнка"
На Луганському та Маріупольському напрямках терористи гатили з великокаліберних мінометів.
Минулої доби російсько-окупаційні війська 45 разів вели вогонь по українських позиціях. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.
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На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали Авдіївку, Луганське й Світлодарськ. По Луганському вогонь вів і снайпер.
"На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів і зенітних установок російсько-окупаційні війська неодноразово обстрілювали Кримське, Новозванівку, Новоолександрівку та Станицю Луганську. Зі стрілецької зброї – Катеринівку", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів противник вів вогонь по Широкиному, Чермалику, Мар’їнці, Красногорівці, Талаківці та Водяному. З гранатометів, озброєння БМП і стрілецької зброї – по Новотроїцькому, Старогнатівці, Широкиному, Гнутовому та Павлополю.
З автоматичних гранатометів окупанти обстріляли КПВВ "Мар'їнка".