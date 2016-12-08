На Донбасі троє бойовиків самоліквідувались, бо не впорались із мінометом

15:48, 08 грудня 2016
Війна
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Погана підготовка та алкоголізм - основні причини втрат серед бойовиків.

Мотузяник пояснив основні причини втрат серед бойовиків / фото УНІАН

На Донбасі загинули три бойовика через те, що порушили правила експлуатації 120-мм міномета. Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, пише УП.

З а його словами, основними причинами втрат серед бойовиків є недостатня підготовка та алкоголізм.

"Через погану підготовку та алкоголізм на передовій противник має важкі небойові втрати. 5 днів тому в районі Донецького аеропорту бойовики зі складу так званої "100-ї бригади" противника порушили правила експлуатації 120-мм міномета, внаслідок чого 3 окупантів загинули, 5 – отримали  поранення", - зазначив він.

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Він зазначив, що шість днів тому у так званому "11-му полку" противника командир взводу за невиконання наказу застрелив підлеглого.

Нагадаємо, у першому батальйоні так званого 9-го полку бойовиків, який займає позиції і несе тяжкі втрати на Маріупольському напрямку, розпущено 3 роту.

Причиною для цього стало те, що де-факто рота припинила існування - всі терористи захотіли "вийти з гри". 85% молодого поповнення "полку" залишило підрозділ.  П'ять днів тому бойовики викрали польовий кабель зв'язку російських окупаційних військ, щоб здати його на металобрухт.

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Теги: #Донбас#бойовики#міномет