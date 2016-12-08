"Вийти з гри": в "ДНР" через дезертирство розпускають роти, п'ють і розтягують "добро" Міноборони Росії

Про це сьогодні на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає Эспрессо.TV.

Він зазначив, що причиною для цього стало те, що де-факто рота припинила існування - всі терористи захотіли "вийти з гри". 85% молодого поповнення "полку" залишило підрозділ.

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Мотузяник також розповів, що п'ять днів тому бойовики викрали польовий кабель зв'язку російських окупаційних військ, щоб здати його на металобрухт.

Крім того, він повідомив, що через поганоу підготовку та алкоголізм на передовій терористи, які діють на сході України, мають важкі небойові втрати.