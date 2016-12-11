За добу в зоні АТО загинуло троє військових, ще 2 - поранено

Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло троє військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив прес-секретар Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу внаслідок бойових дій троє військовослужбовців загинули. Це сталося в районі Красногорівки в результаті ворожого мінометного обстрілу", - сказав він.

За словами Мотузяника, один боєць отримав поранення в результаті обстрілу біля Красногорівки, інший – у зв'язку з бойовими діями біля Верхньоторецького.

Прес-секретар додав, що на Луганському напрямку противник випустив по українських позиціях 77 мінометних снарядів, на Донецькому напрямку – 158 снарядів.

"Кількість обстрілів на Маріупольському напрямку є найбільшою. Бойовики застосовують міномети, артилерію, а також танки... Всього на Маріупольському напрямку окупанти випустили 45 артилерійських і 380 мінометних снарядів", - повідомив Мотузяник.

Читайте такожВодяне, яке тільки почало оговтуватися після "пекла" 2014-го року, потрапило під вогонь бойовиків (відео)

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби російсько-окупаційні війська 70 раз обстріляли позиції українських військових.

Більшість обстрілів сталося на Маріупольському напрямку. Там з артилерії 152 мм та 122 мм окупанти обстріляли Водяне, Широкіно, Лебединське, Талаківку.

На Луганському напрямку, за даними прес-центру штабу АТО, 122-міліметрової артилерії терористи обстріляли Новотошковку, з мінометів – Новозванівку, Троїцьке і Кримське.

На Донецькому напрямку з 82-міліметрових мінометів окупанти вели вогонь поблизу Луганського, а в районі Авдіївки, Верхньоторецького і Зайцево – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.