"Дядьки в штабах не награлися в війнушки": розвідник АТО оцінив ймовірність масштабного вторгнення Росії

За його словами, це станеться тому, що "дядьки, які не награлися у війнушки і які сидять у штабах — вони не відчули, що це таке, коли в ногу залазить осколок", пише Online.ua.

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"Вони не розуміють звичайного фізичного болю. Для них це щось абстрактне. Вони круті тоді, коли вони ткнули, наприклад, в карту олівцем, а потім їм дали трубочку в руку. І вони кажуть: "Давайте-ка це — туди-то, і нехай там "укри" захлинуться у своїй крові", умовно кажучи. Вони воюють на папірці. До них починає доходити тоді, коли боляче. Боляче фізично. Коли ти розумієш, що у тебе залишилося, може, пару хвилин часу для того, щоб встигнути затягнути собі рану, щоб кров не вибігла. Одне з двох, 50 на 50. Ти або встигнеш, або не встигнеш. Все. Варіантів більше немає. І тоді в голові крутиться дуже багато. Тоді тобі вже й воювати не хочеться", - вважає Бондаренко.

Колишній розвідник підкреслив, що у них там (у РФ - УНІАН) віртуальна війна.

"У нас трошки інше відношення. Ми землю свою захищаємо. Пафосно, не пафосно, але так воно і є. А ті — вони воюють на відстані. У них віртуальна війна. Він натискає кнопку і навіть не розуміє, що тут прилітає. Точніше, розуміє, але для нього ці всі смерті, які тут, це так — о-па, є, у мене сьогодні мінус 20 "укрів", краса, запишемо собі... Для них це змагання", - додав Бондаренко.

Боєць АТО також вважає, що повномасштабне вторгнення Росії це питання часу.

"Бачите, ще рік тому це питання звучало по-іншому. Воно звучало так: а якщо буде велика війна? А зараз слово "якщо" замінилося на слово "коли". Тобто, питання великої війни вже не стоїть гіпотетично: буде вона чи ні", - підкреслив боєць.