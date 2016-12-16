"Москва стулила пельку": Турчинов пояснив, чому Росія не вдарила по українським установкам під час навчань ЗСУ поблизу Криму

"В ультиматумі, який вони (Росія - УНІАН) нам надіслали, сказано, що вони завдадуть удару, якщо буде зроблено хоча б один пуск ракети. Фактично це була загроза почати проти нас бойові дії, на цей раз атакувавши наші позиції в Херсонській області. Якщо б ми піддалися, то наступного разу росіяни спробували б нам заборонити проводити навчання в Одеській області, потім - у Дніпропетровській, потім - на всій території країни", - заявив секретар РНБО України Олександр Турчинов, пише Liga.net.

Крім того, за його словами, Україна має можливість проводити ракетні стрільби тільки над акваторією Чорного моря.

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"Так що, якщо б ми відступили під їх тиском, то показали б, що Москва зможе блокувати проведення наших ракетних навчань та випробувань на нашій же території, і зможе зупинити наші ракетні програми, які дуже сильно напружують путінський режим. Зрозуміло, ми не допустимо цього, думки російської верхівки ніхто питати не буде. Всі їх спроби перешкодити нам, зупинити нас на цьому шляху не дадуть результату", - підкреслив секретар РНБО.

Він також зазначив, що Україні вдалося вивчити схеми роботи російських ППО в ході ракетних навчань поблизу Криму.

"Ми успішно провели навчання. І так само успішно їх продовжимо. Росіяни привели в повну бойову готовність свою авіацію, ППО. Тому ми ще й детально вивчили їх схеми роботи в цьому режимі. Зрозуміло, що свої погрози вони не реалізували, бо це було б відкритим нападом Росії на Україну і сховатися за форматом гібридної війни вже б не вийшло. Тому Москва стулила пельку", - резюмував Турчинов.

Як повідомлялося, 1-2 грудня у південній частині України проходили навчання Повітряних сил ЗСУ, під час яких проводилися повітряні стрільби.

Представники української влади неодноразово підкреслювали, що Україна буде проводити ракетні випробування у відповідності з міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Напередодні навчань ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що Росія погрожувала Києву ракетним ударом у разі проведення ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму.