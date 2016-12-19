"Вогняний шквал був, як у 2014-2015 роках": волонтер про бій на Світлодарській дузі

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер, координатор проекту "Стоп терор" Семен Кабакаєв.

"Ситуація на Світлодарській дузі трохи прояснилася. Точних даних про втрати немає, штаб дав не повну інформацію, втрати є і більше 6 осіб, боюся, що це кілька десятків", - йдеться у його повідомленні.

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Він наголосив, що противник працював у бік позицій ЗСУ зі стрілецької, гранатометів, 82-мм, 120-мм, 152-мм гармат.

"Вогняний шквал був, як у 2014-2015 роках. Прорив, який вони влаштували, зовсім не схожий на провокацію, це був чітко спланований план наступу", - зазначив волонтер.

Крім того, на позиціях була підігнана бронетехніка супротивника, яку він приготував для атаки, намагаючись прикритися арт вогнем, були здійснені спроби прориву, які провалилися.

За розвідувальною інформацією стало відомо, що підрозділи 7-ої бригади бойовиків підтримувалися кадровими військовими РФ.

Раніше в штабі АТО повідомляли, що під час атаки бойовиків на Світлодарській дузі у неділю п'ятеро українських військових загинули, шестеро поранені.