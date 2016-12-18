Атака бойовиків на Світлодарській дузі: п'ять українських військових загинули

Під час атаки бойовиків на Світлодарській дузі в неділю п’ятеро українських військових загинули, а шестеро поранено - штаб: четверо бійців отримали легкі поранення і два – середньої ступені тяжкості.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

«Наші позиції в районі Новоолександрівки, що на Луганському напрямку потрапили під вогонь гранатометів та великокаліберних кулеметів. Починаючи з 5.50 в районі Світлодарської дуги, після тривалої вогневої підготовки із застосуванням великокаліберної артилерії та мінометів, російсько-окупаційні найманці намагалися вибити наші передові підрозділи із займаних позицій», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього противник значними силами спробував здійснити обхідний маневр опорних пунктів сил АТО.

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«Однак його наміри були вчасно викриті, розпочався бій під час якого наміри окупантів було зірвано. У ході двогодинного бою наші підрозділи вмілими діями нанесли бойовикам поразку», - наголосили в штабі.

За підтвердженими даними розвідки, втрати противника склали близько 20 чоловік вбитими та до 30 поранених.

«На жаль, і ми понесли втрати. П’ять військовослужбовців загинули, а шість поранено - четверо бійців отримали легкі поранення і два – середньої ступені тяжкості. Усім постраждалим надана кваліфікована медична допомога», - підкреслили в прес-центрі.

В штабі повідомили, що з нуля годин і до 18.00 бойовики продовжили обстріли наших позицій, переважно на Маріупольському та Донецькому напрямках.

На Маріупольському – зі 122 міліметрової артилерії було обстріляно Широкине. З мінометів різних калібрів – Талаківку, Водяне, Гнутове, Широкине. З стрілецької зброї – Павлопіль. По Мар’їнці вогонь вів снайпер. По Широкиному – танк.