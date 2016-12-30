"Сила, якій можна довіряти": чим відзначився 2016 рік для української армії (відео)

Відеодобірку добрих новин з української армії оприлюднила агенція Stratcom Ukraine.

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Автори відео нагадали, що у 2016 році в українській армії служили 250 тисяч військових, тобто на 100 тисяч більше, ніж у 2014. Відтепер це одна з найбільших армій у Європі. Лише цього року контракти із ЗСУ підписали 65 тисяч українців. Близько 7 тисяч вступають до армії щомісяця.

Видатки на оборону зросли вдвічі у порівнянні з 2014 роком.

Тепер у нас є 5 батальйонів, підготованих за стандартами НАТО. Цього року відбулось майже 900 навчань, 20 – на рівні бригади.

Була створена спільна литовсько-польсько-українська бригада. Українські військові взяли участь у 10 міжнародних навчаннях.

700 іноземних інструкторів тренували українських бійців протягом року.

Також в Україна з’явилися Сили спеціальних операцій, частини спецпризначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

Автори відео підрахували, що з початку АТО року ЗСУ отримали 8400 нових та модернізованих зразків озброєння та техніки. Лише протягом цього року розроблено 11 інноваційних зразків. Українську військову продукцію закуповують понад 60 країн.

63% українців довіряють ЗСУ, це на 18% більше, ніж минулого року.