Самогубство військового під Світлодарською дугою: у військкоматі розповіли подробиці

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник глави обласного військового комісаріату Олег Молчанов, військовослужбовець з Кіровоградської області Олег Стасій вчинив самогубство 29 грудня 2016 року.

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“У мене лежить документ — повідомлення про смерть — що старший солдат Стасій Олег Олександрович в районі виконання завдання біля села Гнутове Маріупольського району близько 3-ї години 29 грудня був знайдений без ознак життя. Покінчив життя самогубством шляхом підриву гранати. Перед похованням ми хотіли дізнатися у хлопців, які його привезли (подробиці — УНІАН), але, на жаль, вони не лишились на поховання, а відразу поїхали. Наразі ми маємо тільки документ, який вони передали”, - сказав Молчанов.

Також він додав, що за будь-яким фактом смерті, каліцтва, поранення командир відповідної військової частини проводить розслідування і передає справу до прокуратури або поліції. А вже вони вирішують, чи порушувати кримінальне провадження, чи ні.

У військовій прокуратурі УНІАН повідомили, що вони не розслідують справи щодо цього інциденту.