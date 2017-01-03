Під Світлодарською дугою український військовий вчинив самогубство

За словами заступника обласного військового комісара Олега Молчанова, у Добровечкіському військоматі є офіційний документ, де зазначено, що Олег Стасій наклав на себе руки, передає місцеве видання "Перша електронна газета".

Подія сталася ще 29 грудня 2016 року на Донеччині в районі Світлодарської дуги, проте ЗМІ повідомили про неї лише сьогодні. Чому АТОшник вирішив звести рахунки з життям, наразі невідомо.

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"Про це можуть розповісти тільки товариші, які з ним служили, але вони не залишилися на похорон. Вони приїхали, привезли тіло і поїхали", – зазначив Молчанов.

Олег Стасій пішов служити проходив строкову службу в "Десні", згодом вирішив підписати контракт і був направлений до зони АТО, де провів близько року. Одруженим Олег Стасій не був, дітей також не було. Залишилися в чоловіка тільки батьки.

Поховали Олега Стасія 1 січня на міському цвинтарі у Помічній, звідки військовий родом.