Під Світлодарською дугою український військовий вчинив самогубство

14:11, 03 січня 2017
Війна
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У зоні АТО пішов із життя 21-річний військовий з Кіровоградщини Олег Стасій. Чоловік наклав на себе руки, причина наразі невідома.

Військовий наклав на себе руки / persha.kr.ua

За словами заступника обласного військового комісара Олега Молчанова, у Добровечкіському військоматі є офіційний документ, де зазначено, що Олег Стасій наклав на себе руки, передає місцеве видання "Перша електронна газета".

Подія сталася ще 29 грудня 2016 року на Донеччині в районі Світлодарської дуги, проте ЗМІ повідомили про неї лише сьогодні. Чому АТОшник вирішив звести рахунки з життям, наразі невідомо.

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"Про це можуть розповісти тільки товариші, які з ним служили, але вони не залишилися на похорон. Вони приїхали, привезли тіло і поїхали", – зазначив Молчанов.

Олег Стасій пішов служити проходив строкову службу в "Десні", згодом вирішив підписати контракт і був направлений до зони АТО, де провів близько року. Одруженим Олег Стасій не був, дітей також не було. Залишилися в чоловіка тільки батьки.

Поховали Олега Стасія 1 січня на міському цвинтарі у Помічній, звідки військовий родом.

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Теги: #смерть#військовий#Світлодарська дуга