На Донбасі загинув багатодітний боєць із полку "Київ" (фото, відео)

У зону АТО він поїхав добровольцем, щоб захищати свою Батьківщину.

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"Море позитиву, філософії та історії свого народу. Історій і філософії українського єврея, який став на захист свого будинку, своєї сім'ї. Який завжди знав що сказати, вкладаючи в зміст слів набагато більше, ніж ти очікуєш", – розповідає про бійця друг Віталій Сатаренко.

"Сьогодні полк "Київ" втратив одного з найкращих бійців Войтова Миколу Сергійовича! Справжній патріот, надійний товариш, боєць, шалено талановита людина, батько 4 дітей", - написав на своїй сторінці у Facebook нардеп Дейдей.

Як повідомляв штаб АТО, контрольовані Росією бойовики за минулу добу 39 разів обстріляли позиції сил АТО, двоє українських військовослужбовців зазнали поранень.