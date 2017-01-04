На Донбасі бойовики "Л/ДНР" навмисно калічать себе, щоб не воювати - розвідка

14:46, 04 січня 2017
Війна
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Бойовики «ДНР» та «ЛНР» навмисно завдають собі поранень, щоб уникнути участі в бойових діях.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, посилаючись на дані української розвідки.

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“Не задоволені умовами несення служби, значними втратами та неналежним матеріальним забезпеченням, бойовики завдають собі тілесних ушкоджень - лише у новому 2017 році у підрозділах сил окупанта відмічено понад 20 випадків заподіяння умисних тілесних ушкоджень бойовиками з метою ухилення від участі в бойових діях”, - сказав Мотузяник.

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Теги: #ЛНР#ДНР#бойовики