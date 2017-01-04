На Донбасі бойовики "Л/ДНР" навмисно калічать себе, щоб не воювати - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, посилаючись на дані української розвідки.

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“Не задоволені умовами несення служби, значними втратами та неналежним матеріальним забезпеченням, бойовики завдають собі тілесних ушкоджень - лише у новому 2017 році у підрозділах сил окупанта відмічено понад 20 випадків заподіяння умисних тілесних ушкоджень бойовиками з метою ухилення від участі в бойових діях”, - сказав Мотузяник.