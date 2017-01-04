На Донбасі бойовики "Л/ДНР" навмисно калічать себе, щоб не воювати - розвідка
14:46, 04 січня 2017Війна
1236 1
Бойовики «ДНР» та «ЛНР» навмисно завдають собі поранень, щоб уникнути участі в бойових діях.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, посилаючись на дані української розвідки.
Читайте також"Ростовсько-українське відрядження": волонтери вирахували російських танкістів на Донбасі (фото)
“Не задоволені умовами несення служби, значними втратами та неналежним матеріальним забезпеченням, бойовики завдають собі тілесних ушкоджень - лише у новому 2017 році у підрозділах сил окупанта відмічено понад 20 випадків заподіяння умисних тілесних ушкоджень бойовиками з метою ухилення від участі в бойових діях”, - сказав Мотузяник.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter