Росіяни на кордоні з "ЛНР" встановлюють загорожу, щоб завадити проникненню дезертирів на територію РФ
Вздовж всієї лінії російсько-українського кордону розмістились підрозділи збройних сил РФ.
На окупованому прикордонному пункті пропуску «Ізварине» росіяни встановлюють загородження, щоб дезертири не мали змоги проникати на територію Російської Федерації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник з посиланням на дані головного управління розвідки.
За його словами, вздовж всієї лінії російсько-українського кордону розмістились підрозділи збройних сил РФ.
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«В районі пункту пропуску «Ізварине» на окупованій території з російської сторони споруджуються інженерні загородження, а також вздовж всієї ділянки російсько-українського кордону розгорнуто підрозділи збройних сил РФ. Ці заходи спрямовані на боротьбу з дезертирством у лавах російських окупаційних сил», - сказав Мотузяник.
Нагадаємо, на Донбасі за тиждень знищено 16 та поранено 22 окупантів, начальник інженерної служби "2-го корпусу" російсько-окупаційних військ здійснив самогубство.
"Підтверджені бойові та небойові втрати противника за минулий тиждень. Зокрема, загинуло 16 та поранено 22 окупанти. Ці втрати понесли усі з’єднання противника – це три так звані "полки" та три "бригади", що протистоять нашим військам в усіх гарячих точках на фронті", - заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.