Доба в зоні АТО: поранено 5 українських військових
13:55, 09 січня 2017Війна
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За минулу добу в зоні проведення АТО жоден український військовий не загинув, п'ятеро отримали поранення.
За добу жоден військовий не загинув / facebook.com/iryna.gerashchenko
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За минулу добу в результаті бойових дій в зоні АТО жоден український військовий не загинув. Однак п'ятеро наших військовослужбовців отримали поранення», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, раніше прес-центр штабу АТО поінформував, що бойовики за минулу добу 51 раз обстріляли позиції сил АТО, поранені троє українських військовослужбовців.
Також на Донбасі біля лінії розмежування зникли троє українських військових.
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