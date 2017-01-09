Доба в зоні АТО: поранено 5 українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За минулу добу в результаті бойових дій в зоні АТО жоден український військовий не загинув. Однак п'ятеро наших військовослужбовців отримали поранення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-центр штабу АТО поінформував, що бойовики за минулу добу 51 раз обстріляли позиції сил АТО, поранені троє українських військовослужбовців.

Також на Донбасі біля лінії розмежування зникли троє українських військових.