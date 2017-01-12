У Мар'їнці під час обстрілу бойовиків отримала поранення мирна жителька

Як повідомила прес-служба поліції Донецької області, бойовики обстріляли житловий сектор по вулиці Леніна.

«О 16.55 до чергової частини Мар'їнського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в лікарню м. Курахове доставлену жінку з пораненнями грудної клітини. 64-річна місцева мешканка у момент обстрілу перебувала на власному городі. Після отриманого поранення жінка була доставлена в лікарню, проте від госпіталізації відмовилася», - сказано в повідомленні.

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На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини події.

Попередня кваліфікація - ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, раніше у штабі АТО повідомили, що в результаті бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції на сході України поранення дістали сьогодні троє українських військових.