Парубій: Озброєна місія ОБСЄ допоможе припинити агресію Росії проти України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату ВР, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з діючим головою ОБСЄ, федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрії Себастіаном Курцем.

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Зокрема, Парубій подякував за солідарність і підтримку України у складний час і зазначив, що важливим результатом «нормандського формату» є рішення про опрацювання питання про озброєну місію ОБСЄ в зоні АТО.

За його словами, «озброєна місія ОБСЄ є важливим кроком на шляху до припинення агресії Росії проти України».

Голова Верховної Ради висловився за дипломатичне вирішення конфлікту і підкреслив, що «ми, як ніхто, зацікавлені, щоб не було більше смертей». Водночас він висловив занепокоєння фактом ігнорування Мінських угод з боку російської сторони і заявив, що «робимо усе можливе, аби знайти дипломатичний шлях до вирішення проблем».

У свою чергу С. Курц зазначив, що «вирішення проблем на сході України є пріоритетним». «Намагаємося робити усе, що у наших силах, аби досягти прогресу у ситуації, яка склалася, - сказав він. - Дуже прикро спостерігати горе людей на тих територіях, зокрема, літніх людей, які потребують серйозної допомоги і підтримки. Необхідно продовжити роботу місії, бо ситуація потребує збільшення кількості часу та ресурсів, аби забезпечити безпеку в регіоні».