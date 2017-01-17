Парубій: Озброєна місія ОБСЄ допоможе припинити агресію Росії проти України
Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що розгортання озброєної місії ОБСЄ на Донбасі може стати важливим кроком на шляху до припинення агресії Росії проти України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату ВР, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з діючим головою ОБСЄ, федеральним міністром європейських, інтеграційних та закордонних справ Республіки Австрії Себастіаном Курцем.
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Зокрема, Парубій подякував за солідарність і підтримку України у складний час і зазначив, що важливим результатом «нормандського формату» є рішення про опрацювання питання про озброєну місію ОБСЄ в зоні АТО.
За його словами, «озброєна місія ОБСЄ є важливим кроком на шляху до припинення агресії Росії проти України».
Голова Верховної Ради висловився за дипломатичне вирішення конфлікту і підкреслив, що «ми, як ніхто, зацікавлені, щоб не було більше смертей». Водночас він висловив занепокоєння фактом ігнорування Мінських угод з боку російської сторони і заявив, що «робимо усе можливе, аби знайти дипломатичний шлях до вирішення проблем».
У свою чергу С. Курц зазначив, що «вирішення проблем на сході України є пріоритетним». «Намагаємося робити усе, що у наших силах, аби досягти прогресу у ситуації, яка склалася, - сказав він. - Дуже прикро спостерігати горе людей на тих територіях, зокрема, літніх людей, які потребують серйозної допомоги і підтримки. Необхідно продовжити роботу місії, бо ситуація потребує збільшення кількості часу та ресурсів, аби забезпечити безпеку в регіоні».