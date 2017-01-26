Нардеп розповів, як проходить блокада "Д/ЛНР" (фото, відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп, колишній командир добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

Він розповів, що ветерани АТО попередили СБУ, всі правоохоронні органи про те, що вони заблокували рух залізничною колією.

Проте вчора близько 18 години була вчинена спроба прорвати блокаду вантажним потягом, який з підконтрольної Україні території намагався протягти 56 вагонів на окуповану територію.

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За словами Семенченка, ніч минула спокійно.

"Представники майже всіх військових частин, що перебувають поруч, віддзвонили і висловили свою підтримку. Генерали й "начальство на горі" матюкаються і тупотять ногами", - розповів він.

За словами екс-комбата "Донбасу", о 10:00 до ветеранів АТО приїдуть керівники Луганської області.

"Напевно, будуть вимагати від ветеранів віддати вантажні перевезення під "ефективний контроль" РФ", - написав Семенченко.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня ветерани АТО почали третій етап блокади торгівлі з окупованими територіями Донбасу.