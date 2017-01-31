Бої під Авдіївкою: розвідка повідомила про значні втрати бойовиків
12:44, 31 січня 2017Війна
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Терористи на Донбасі зазнали значних втрат внаслідок спроб штурмувати позиції українських військових у районі Авдіївки.
REUTERS
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки при Міноборони України.
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"Внаслідок ударів у відповідь сил АТО втрати противника склали: вбитими – 10 та пораненими – 25 військовослужбовців зі складу 11 окремого мотострілецького полку 1 АК (Донецьк) ЗС РФ", - йдеться у повідомленні розвідки.
Раніше радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк повідомляв, що у морги Донецька за останні три доби доставлено близько 80 тіл знищених бойовиків.
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