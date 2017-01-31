У морги Донецька за останні три доби доставлено близько 80 тіл знищених бойовиків - Шкіряк

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"За оперативною інформацію з наших джерел у Донецьку, у морги міста за останні три доби доставлено вже близько 80 трупів знищених російських військових та терористів "ДНР", купа поранених. Остаточні цифри буде уточнено пізніше", - повідомляє Шкіряк.

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Як повідомляв УНІАН, окупанти з 29 січня обстрілюють українські позиції біля Авдіївки, а також житлові квартали. Вчора місто через обстріли залишилася без водо-, електро- і теплопостачання. Внаслідок відключення високовольтної лінії було припинено електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції.

Сьогодні голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що надійшла письмова гарантія з російського боку про припинення обстрілів від 10.00 до 17.00, й ремонтні бригади розпочинають відновлення об’єктів. Однак пізніше він заявив, що підрозділ російських бойовиків знову пішов у наступ під Авдіївкою.