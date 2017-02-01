Бойовики учора близько півгодини обстрілювали контрольний пост "Маріїнка" - ДПСУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

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Згідно з повідомленням, вогонь терористи відкрили о 18:40 зі стрілецької зброї. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території.

Під час обстрілу громадян і транспортних засобів в контрольному посту «Мар’їнка» не було. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає. Прикордонники вогонь у відповідь не відкривали, зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня внаслідок обстрілів з боку окупаційних військ близько 5 тис. жителів Мар’їнки залишилися без електропостачання і тепла. Також під час обстрілу Мар'їнки зазнала поранень 54-річна жінка.