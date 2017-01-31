У Мар'їнці під час обстрілу бойовиків поранено 54-річну жінку

Про це повідомляє Мар’їнське відділення поліції Донецької області.

«В момент розриву снаряду жінка знаходилася на подвір'ї приватного будинку по вулиці Тельмана. З осколковим пораненням голови її доправлено до лікарні міста Курахове», - сказано у повідомленні.

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За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, близько 5 тис. жителів Мар’їнки внаслідок обстрілів окупаційних військ залишилися без електропостачання і тепла.