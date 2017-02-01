Депутати ЄП закликали Могеріні застосувати рішучий тиск на РФ для припинення вогню на Донбасі

Листа, який був переданий власному кореспонденту УНІАН, підписали 17 депутатів. Серед підписантів такі відомі політики, як голова неформальної групи «Друзі європейської України» Пятрас Ауштрявичюс, Ребекка Хармс, Анна Фотига, Міхал Боні, Павел Свобода, Анна Марія Корацца Більдт, Марк Демесмакер, Даріуш Росаті та інші.

«Від імені ЄС потрібний рішучий політичний тиск, щоб негайно припинити військові дії Росії. Ми закликаємо Вас втрутитися без затримки для того, щоб режим припинення вогню дотримувався, а Росія повністю поважала Мінські домовленості», - йдеться в листі.

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Підписанти зазначили, що пишуть цей лист через те, що глибоко занепокоєні погіршенням ситуації на сході України. Вони вказали, що за останні три дні російські військові сили здійснили через контактну лінію масивні атаки, в результаті яких вісім українських солдатів було вбито, а 26 - дістали поранення. Депутати також звернули увагу Могеріні, що через обстріли в жилих районах міст Авдіївка та Ясинувата понад 400 тис. мирних жителів залишилися без води, світла та опалення. «Якщо це буде продовжуватися, гуманітарна катастрофа цієї сурової зими буде неминучою», - попередили політики.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію, системи «Град» і танки.

У місті пошкоджено багато житлових будинків, проблеми з електрикою, водою і опаленням.

Сьогодні опівдні Жебрівський заявив, що російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантії припинення вогню в районі Авдіївки. Однак бойовики сьогодні обстріляли піротехнічні загони і загони енергетиків, які приїхали у фронтову Авдіївку.