"Росіяни дотримуються заповітів свого фюрера": викрито позицію ворожого "Граду", що стріляє по Авдіївці (фото, відео)

За даними міжнародного розвідувального співтовариства Informnapalm.org, очевидці викладають відеоролики, на яких зображено пуск ракет РЗСВ «Град» в безпосередній близькості від житлових масивів Донецька.

Читайте також"Шахта Бутовка", Опитне і Піски потрапили під найпотужніший танковий обстріл з часів боїв за ДАП

"Як зазвичай, мирне населення окупанти використовують як живий щит, так як ЗСУ не завдають відповідних вогневих ударів по районах, розташованих в безпосередній близькості до житлового сектору", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті волонтерського співтовариства.

Так, волонтери вирішили проаналізувати один з роликів, щоб встановити позиції РСЗВ, а також напрямок стрільби.

"На відео вище зображена стрільба з бойової машини БМ-21 РСЗВ «Град». Відео знято 31.01.2017 в 10:40 за місцевим часом. За повідомленнями очевидців, це вже шостий «пакет» (пакет — 40 ракет), який росіяни відстрілюють з даної позиції, починаючи з 30.01.2017. Нами встановлено, що вогонь ведеться з позиції, розташованої в Будьонівському районі Донецька між окружною дорогою і посадкою, в 250 метрах від території гіпермаркету «Сігма» і в 450 метрах від дитячого садка «Козачок» Донського району міста Донецька. Геолокація і прив'язка до місцевості представлена на скріншоті нижче. Іконка зі знаком оклику вказує на позицію, червона стрілка — напрямок стрільби", - зазначають волонтери.

Щоб відкрити в повному розмірі, натисніть тут.

Згідно з повідомленням, у 16,5 кілометрах від позиції за напрямком стрільби починаються околиці Авдіївки, по якій окупанти наносили удари. Варто відзначити, що максимальна дальність стрільби осколково-фугасним реактивним снарядом 9М22\9М22У становить 20,4 кілометра.

Щоб відкрити в повному розмірі, натисніть тут.

Таким чином, росіяни в черговий раз дотримуються заповітів свого фюрера, який зрозуміло висловився про свою тактику ведення війни на Донбасі: «Нехай спробує хтось із військовослужбовців стріляти у своїх людей, за якими ми будемо стояти... нехай вони спробують стріляти в жінок і дітей». В порушення Мінських домовленостей російсько-терористичні війська використовують важке озброєння, яке повинно було бути відведено від лінії зіткнення ще два роки тому, і терористичну тактику ведення війни, стріляючи з житлових кварталів", - резюмували волонтери.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики з 29 січня активно обстрілюють позиції українських військових біля Авдіївки і житлові квартали міста, не погоджуючись припинити вогонь.