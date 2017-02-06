Рада ЄС висловила рішучу підтримку виконанню Мінських угод - Могеріні

Про це вона сказала на прес-конференції за підсумками засідання Ради ЄС з питань закордонних справ у Брюсселі.

Говорячи про ситуацію в Україні, високий представник ЄС заявила: "Ми знову підтвердили з усіма міністрами рішучу підтримку Європейського Союзу повного виконання Мінських угод, нашу готовність супроводжувати та підтримувати ще більше роботу наших колег у "нормандському форматі" і роботу ОБСЄ, особливо на місці (на сході України - УНІАН). Ми також це обговорили з Австрією як головуючою країною в ОБСЄ".

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"Водночас ми зосередили наше обговорення на підтримці Європейським Союзом програми реформ країни, і зокрема на зусиллях, які президент, прем'єр-міністр і парламент вживають для реформування країни, коли справа стосується соціальних, економічних заходів та боротьби з корупцією, що для нас є ключовим. Європейський Союз продовжить підтримувати Україну з особливою увагою у наданні послуг населенню та хоче переконатися, що умови для людей у країні покращуються, і, очевидно, це вимагає також кращої безпекової ситуації", - заявила Могеріні.

Вона сказала, що ситуація на сході України останнім часом викликає надзвичайну занепокоєність.

"Коли ми звертаємося до повного виконання Мінських угод, ми безсумнівно підтверджуємо наше очікування, що бойові дії припиняться там, і що мирний процес може розпочатися на практиці", - заявила Могеріні.