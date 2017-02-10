Тука оцінив ймовірність повномасштабного наступу Росії на Донбасі

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій й внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука, відповідаючи на питання, чи можливий найближчим часом повномасштабний наступ Росії, передає Сегодня.

Читайте також"ЗСУ готові дати відсіч": у Міноборони розповіли про ситуацію в Авдіївці

"Поза всяким сумнівом, Росія до цього не готова. Водночас не потрібно забувати, що ці ідіоти пару днів тому у Кисельова, здається (російський пропагандист Дмитро Кисельов, який веде свою програму на одному з російських каналів – Ред.), обговорювали можливість, яке саме українське місто вони будуть "звільняти" за досвідом "звільнення" Алеппо. Ось чисто братський народ", - зазначив Тука.

Раніше УНІАН повідомляв, що розвідка виявила ознаки підготовки російських військ до наступу на Донбасі.