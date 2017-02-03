Російські війська готуються до наступу на Донбасі - розвідка

Про це повідомив співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, передає РБК-Україна.

За даними розвідників, про підготовку наступу свідчать зміни у структурі підрозділів бойовиків, зокрема скорочення кількості мотострілкових бригад з 3 до 2 і збільшення танкових бригад з 1 до 2.

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Крім того, на ознаки підготовки до наступу вказують останні навчання російської армії біля кордонів України, у ході яких військові РФ відпрацьовували форсування водних перешкод.

У свою чергу президент України Петро Порошенко на засіданні військового кабінету, яке відбулося 31 січня, дозволив ЗСУ відповідати на вогонь супротивника, але заборонив обстрілювати житлові райони.

Наразі війська переходять у наступ, але їм дозволені окремі штурмові дії. Загальна кількість бойовиків і військових РФ на окупованому Донбасі становить 32 тис. осіб, з яких 40% - найманці з різних країн, у тому числі з Росії, 30% - місцеві сепаратисти і 30% - кадровий склад російських військ.

Як повідомляв УНІАН, за період загострення ситуації в Авдіївці, з 29 січня, Збройні сили України втратили 10 бійців, ще 66 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілу.