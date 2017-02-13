Парубій про воєнний стан: якщо вводити, то на території всієї України (відео)

Про це заявив спікер ВРУ Андрій Парубій під час відвідування військової частині у Львівській області 13 лютого, передає 112 Україна.

"Я вважаю, що якщо воєнний стан має вводитися, то він має вводитися на території всієї країни", - сказав він.

Він зазначив, що "всі ці плани" стосуються серйозної переорганізації всієї системи управління держави.

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"Але, звичайно, у випадку масованої атаки й наступу у Авдіївці ми бачимо, що такий наступ можливий, доведеться приймати рішення, рішення має бути готовим. Але це рішення перебуває виключно у компетенції президента України, РНБО… Я думаю, ВР без вагань підтримає це рішення, але це дуже складне рішення", - зазначив спікер парламенту.

Раніше заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляв, що поки що не розглядається введення воєнного стану на сході України через ситуацію в Авдіївці.