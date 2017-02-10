Клімкін пояснив, за яких умов воєнний стан в Україні введуть "дуже-дуже швидко" (відео)

Про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1.

"Питання неодноразово проговорювалося. Є міркування безпекового характеру, є міркування правового характеру. Тобто це питання постійно перебуває у стані обговорення. Якщо ситуація цього вимагатиме, це станеться дуже-дуже швидко", - сказав він.

При цьому Клімкін додав, що країна може перебувати у стані війни і не вводити воєнний стан.

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"Я не виключаю у разі погіршення ситуації запровадження воєнного стану, і це достатньо ефективний елемент. Але сам по собі стан війни не передбачає однозначно саме запровадження воєнного стану", - сказав міністр.

За словами Клімкіна, суверенне право оголосити воєнний стан в країні має Рада національної безпеки і оборони України. І саме вона вирішуватиме, чи погіршилася ситуація настільки, щоб запровадити воєнний стан.

Раніше заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляв, що поки що не розглядається введення воєнного стану на сході України через ситуацію в Авдіївці.

Як повідомляв УНІАН, російські війська і контрольовані РФ бойовики на Донбасі з 29 січня почали масовані обстріли Авдіївки, використовуючи важку артилерію та системи «Град» і танки.

Варто зазначити, що українські військові мають право відповідати на обстріл бойовиків у разі виникнення загрози життю.

Втім бійці АТО не відповідають вогнем на обстріли з житлових кварталів Донецька і Ясинуватої.