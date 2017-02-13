Бойовики сьогодні знову вгатили по позиціях ЗСУ з важкого озброєння – штаб

Як повідомляється у зведенні прес-центра штабу АТО у Facebook, на Донецькому напрямку з артилерії 122 міліметрів бойовики обстріляли Піски. Зі 120 та 82 міліметрових мінометів – Авдіївку та Троїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї Невельське, Зайцеве, Верхньоторецьке, Новоселівку Другу та Луганське.

По Невельському вогонь вів снайпер.

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На Маріупольському напрямку з 122 міліметрової артилерії, танків, БМП окупанти обстрілювали Водяне. З мінометів різних калібрів: Красногорівку, Широкине, Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Водяне, Лебединське, Богданівку, Широкине. БТР противника вів вогонь по Водяному, БМП та снайпер – по Широкиному.

На Луганському напрямку бойовики використовували 82 міліметрові міномети та гранатомети, обстрілюючи наші позиції в районі Кримського.

Загалом зафіксовано 39 обстрілів. Втрат серед наших військових немає.