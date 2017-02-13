Протягом дня бойовики ведуть провокаційні обстріли, сили АТО попередили про вогонь у відповідь - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, бойовики продовжують обстрілювати сили АТО з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та забороненої мінськими домовленостями зброї.

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Так, на Донецькому і Маріупольському напрямках окупантами були обстріляні позиції Збройних Сил України з 122 міліметрової артилерії, танків, 120 і 82 мм мінометів.

"У штабі АТО застерігають, що у разі продовження провокаційних обстрілів українських позицій після 16.30, і щоб уникнути втрат серед особового складу, сили АТО будуть змушені відкривати адекватний вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Про таке рішення вже попереджено СЦКК.