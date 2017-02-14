"Безсмертний полк": командир 72-ої ОМБр прокоментував бої під Авдіївкою (відео)

Судячи з того, настільки були запеклі бої за спостережний пост противника, який зайняли ЗСУ, ця позиція для терористів дуже важлива, розповів в інтерв'ю "Військовому ТБ" командир 72-ої ОМБр Андрій Соколов.

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"Наші бійці відбили до десятка атак противника на цю позицію. Події, які були тут, я вважаю, що це був іспит на зрілість наших ЗСУ, і вважаю, що ми його пройшли успішно", - наголосив він.

За словами командира, після цих боїв терористи називають всі підрозділи ЗСУ, які перебували під Авдіївкою, "Безсмертним полком".

Раніше УНІАН повідомляв, що за період загострення ситуації в Авдіївці, з 29 січня, Збройні сили України втратили 10 бійців, ще 66 військовослужбовців отримали поранення внаслідок обстрілів.