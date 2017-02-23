Поблизу Донецька знищено ворожу БМП (відео)

Відео, в якому український військовий розповідає про знищення машини бойовиків, опубліковане на YouTube-каналі "Військового телебачення".

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"Офіцер-десантник, заступник командира роти. Поблизу Донецька першим пострілом з ПТРК знищив БМП ворога, яка вела вогонь по наших позиціях", - йдеться в описі до відео.

"Були сутінки... Я прийняв рішення використати протитанкові засоби, змінив позицію, перемістився. Прицілився, зробив пуск. Точно не було зрозуміло, влучив чи ні. Потім загорілося, здетонував боєкомплект, було видно, що це БМП", - розповів військовий.

Раніше штаб АТО повідомив, що з початку доби на Донбасі бойовики 41 раз обстріляли позиції Збройних сил України, внаслідок цих обстрілів поранення отримали двоє українських військових.