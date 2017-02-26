У Авдіївці задіють потужний електрогенератор, щоб дати мешканцям міста воду

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

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«Ніч в Авдіївці пройшла відносно спокійно. Станом на 9:00 російська сторона в СЦКК так і не надала письмових гарантій припинення вогню в районі пориву ЛЕП. Без таких гарантій і без участі представників місії ОБСЄ електромонтажники не вийдуть на лінію, бо існує велика загроза обстрілів із боку російських бойовиків. Минулого разу рашисти стріляли по електромонтажниках навіть при наявності письмових гарантій», - зазначив він.

За даними Жебрівського, зранку до потужного електрогенератора підключають міську насосну станцію, щоб подати у помешкання воду.

Також до підключення готують навчальні заклади, щоб вони завтра могли відновити роботу.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження хлоропроводу та покрівель технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було призупинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.

Крім того, пізно увечері 24 лютого через ворожі обстріли було пошкоджено високовольтну лінію поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.