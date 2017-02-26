Енергетикам не вдалось дістатися до перебитих ЛЕП під Авдіївкою: росіяни не дають гарантій безпеки

Про це Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб повідомляє у Twitter.

"За інфо. від СЦКК гарантії безпеки для проведення ремонтних робіт з боку РФ так і не надані, бригади енергетиків змушені повернутися", - повідомляє МТОТ.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 24 лютого внаслідок обстрілів з боку бойовиків сталося пошкодження хлоропроводу та покрівель технічних будівель Донецької фільтрувальної станції. Роботу станції було призупинено. Авдіївка залишилася без централізованого водопостачання.

Крім того, пізно увечері 24 лютого через ворожі обстріли було пошкоджено високовольтну лінію поблизу Авдіївки, що призвело до припинення електропостачання міста та Авдіївського коксохімічного заводу.

Раніше сьогодні у МТОТ поінформували, що дві групи енергетиків в межах зони безпеки вийшли на огляд пошкоджених вчорашніми обстрілами ділянок зі сторони Авдіївки і Макіївки.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook повідомив, що "російська сторона в СЦКК сьогодні так і не надала письмових гарантій припинення вогню. Ремонтні бригади не вийшли на ліквідацію пориву ЛЕП. Так виглядає, що сьогодні окупанти вже й не нададуть письмових гарантій".

За його словами, подібна ситуація склалася і з газопостачанням Мар'їнки і Красногорівки, де ще у червні 2016 було відновлено газогін і залишилось лише підключити його до ГРС, що знаходиться на тимчасово непідконтрольній території. Однак окупанти вже майже 9 місяців не надають дозволу на роботи з підключення газопостачання. Мар'їнка і Красногорівка і вже другу зиму залишаються без газопостачання.