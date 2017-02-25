У штабі АТО спростували захоплення українськими військовими Донецької фільтрувальної станції

У штабі АТО заявили, що інформації про нібито захоплення українськими військовими Донецької фільтрувальної станції не відповідає дійсності. Про це йдеться у повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

"У зв'язку з поширенням окремими інтернет-ресурсами інформації про нібито захоплення українською стороною об'єктів Донецької фільтрувальної станції для проведення обстрілу неконтрольованих територій України, прес-центр штабу АТО заявляє, що ця інформація не відповідає дійсності і поширюється з метою реалізації чергової провокації з боку російсько-окупаційних військ", - сказано в повідомленні.

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У штабі наголосили, що українська сторона не порушує взятих на себе зобов'язань в рамках Мінських домовленостей. У складі сил Антитерористичної операції перебувають виключно підрозділи Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів України. Сили Антитерористичної операції ніколи не застосовували і не застосовуватимуть зброї проти мирних мешканців Донбасу.

Раніше, Тристороння контактна група закликала ОРДО забезпечити режим тиші для проведення ремонтних робіт на Донецькій фільтрувальній станції, через пошкодження якої тисячі людей залишилися без води.