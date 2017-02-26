День в АТО: 30 ворожих обстрілів, один боєць загинув – штаб

Станом на 18:00 в зоні АТО зафіксовано 30 ворожих обстрілів. Один наш військовий загинув, один – поранений. Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

Читайте такожОбстріли Авдіївки: в СЦКК заявили, що російська сторона неспроможна виконувати покладені обов’язки

«На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська з мінометів обстріляли Водяне, а з стрілецької зброї та гранатометів – Павлопіль, Широкине і знову ж Водяне. По Талаківці вогонь вів снайпер», - сказано у повідомленні.

На Донецькому напрямку бойовики з танку обстрілювали Піски та шахту «Бутівка». По шахті, а також Авдіївці, Кам’янці та Луганському терористи вели вогонь зі 120 та 82 міліметрових мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї вони обстрілювали Луганське, Новолуганське та Зайцеве.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів загарбники вели вогонь по Попасній та Катеринівці, підсумували у штабі.